Radio balss Marta Grigale atklāti par savu cīņu ar depresiju

“Kā iet? Labi. Tiešām? Nuuu, patiesībā... Depresija neizskatās pēc depresijas. Es zinu, jo reiz esmu to piedzīvojusi. Un neviens no malas nekad nebūtu pateicis, ka man kaut kas kaiš. Visticamāk, ka mums katram paziņu lokā ir kāds cilvēks, kurš pašlaik cīnās ar kādu mentālo saslimšanu, bet mēs par to pat nenojaušam, jo izskatās, ka viss taču ir kārtībā. Kāpēc es par to runāju šobrīd? Tāpēc, ka joprojām par to tiek runāts pārāk maz.

“Trauksme ir liela daļa no manas dzīves, kas ir ar mani jau kādus padsmit gadus. Neatceros, kad tas sākās, bet man no pusaudžu gadu vecuma mēdz būt tā, ka pamostos no rīta jau uztraukusies un es nezinu, par ko tas ir. Vēders griežas, sirds sitas. Esmu daudz ko izmēģinājusi, mācos ar to sadzīvot, meklēt tehnikas, kas man palīdzētu, risinu šo lietu. Bet tā tas ir. Tā ir daļa no manis, un brīžiem tas kaut kādā mērā palīdz un dzen uz priekšu, motivē darboties, bet brīžiem tas paralizē un traucē. Tā robeža ir diezgan šaura, taču ir ļoti svarīgi censties to atrast. Man bija ideja, ka varētu par šo runāt dziesmā, un mēs dziesmu rakstīšanas nometnē mēģinājām to ietērpt vārdos.