Jūrmalā soda viesmīli par 1735 eiro piesavināšanos, anulējot klientu čekus

Tajā norādīts, ka vīrietis laika posmā no 2018. gada 23. maija līdz 26. jūnijam viesnīcas telpās, mantkārīgu nolūku vadīts, vairākkārt kases norēķinu sistēmā anulēja atsevišķus viesnīcas viesiem izpildītos pasūtījumus, paturēja sev no klientiem rēķinu apmaksai saņemto, viesnīcai pienākošos naudu un izlietoja to savām vajadzībām.