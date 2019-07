Ienākumi. Parādi. Automašīnas."Rīgas satiksme" pagaidu valdes locekļa Emīla Jakrina amatpersonas deklarācija

Jakrins Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītāja amatā bija no 2017.gada. Tomēr, šogad maija sākumā tajā atgriežoties Vitālijam Reinbaham, savus pienākumus departamentā Jakrins beidza pildīt.

Šogad maijā Jakrins atkal nonācis uzņēmuma valdē, šoreiz gan kā pagaidu loceklis. No Rīgas mēra amata nesen gāztais Dainis Turlais (GKR) solīja tuvākajā laikā viņu atsaukt no valdes, tomēr to nepaguva izdarīt.