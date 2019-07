Ienākumi pērn auguši par 69 000 eiro. Latvijas Nacionālās operas un baleta vadītāja Zigmara Liepiņa amatpersonas deklarācija

Liepiņa ienākumi iepriekšējā gadā sasniedza 176 186 eiro, no kuriem 76 854 eiro viņš saņēma par darbu LNOB. Salīdzinot ar 2017. gadu, Liepiņa alga pērn pieauga par apmēram 21 000 eiro.

Deklarācijā sniegtā informācija liecina, ka 25% jeb 44 509 eiro no Liepiņa ieņēmumiem veidoja honorāri. No uzņēmuma "Global Technology Group" Liepiņš saņēma lielāko honorāru daļu - 17 007 eiro. Tāpat 15 711 eiro Liepiņš saņēma honorārā no Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru apvienības.