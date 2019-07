Kādēļ cilvēki joprojām tic sazvērestības teorijām, ka astronauti nav spēruši kāju uz Mēness?

Populārākā sazvērestības teorija vēsta, ka viltoto nolaišanos uz Mēness nofilmējis Stenlijs Kubriks kādā slepenā militārā vietā. Kā argumentus šai teorijai cilvēki min, ka uzņemtajos video un fotogrāfijās nav redzamas zvaigznes, kā arī to, ka uz Mēness atstātais karogs it kā plīvo vējā. Bet uz Mēness taču nav vēja!

Viņš norāda uz grāmatu "Mēs nedevāmies uz Mēnesi" ("We Never Went to the Moon"), kuru 1974. gadā izdeva pats autors Bils Keisings.