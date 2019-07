"Cukuru dēvēt par balto nāvi ir PSRS atlieka!" Pašmāju uztura eksperte par cukura lomu ikdienā

Teju vai visi ir dzirdējuši par to, cik kaitīgs ir cukurs - lai arī reti kurš spēj pilnībā atteikties no kāda cukurgrauda kafijā vai smalkmaizītes pēc pusdienām, valda uzskats, ka tas ir pagalam neveselīgs. Reģistrēta uztura speciāliste un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) pasniedzēja Ksenija Andrijanova saka - cukurs gan nebūt nav tik "melns", kā to mālē.