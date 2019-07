"Šosezon bija grūti atgūties no traumas!" Ostapenko par līdzšinējo sezonu

"Diezgan grūti būs pielāgoties māla segumam, jo pirms tam spēlēju uz zāles. Vienmēr ļoti patīkami spēlēt mājās. Esmu ļoti pārsteigta par to, cik labi viss ir saorganizēts. Centrālais laukums ir ļoti labs. Šeit trenējos jau no ceturtdienas, man patīk. Tenisistēm šeit ir ļoti patīkami. Ceru, ka varēšu parādīt savu labāko spēli," pirmdien preses konferencē pauda Ostapenko.

"Pretiniece pirmajā kārtā ir ļoti laba spēlētāja. Domāju, ka pirmā kārta būs viena no grūtākajām šajā turnīrā. Centīšos koncentrēties tikai uz savu spēli," pauda Ostapenko.

"Iepriekšējā nedēļā ar mani strādāja Krišjānis Stabiņš. Rītdien pievienosies trenere, kura ar mani bija arī zāles sezonā – baltkrieviete Irēna Čičmarova. To, vai viņa palīdzēs "US Open", vēl nezinu. Kad spēlēju junioros, viņa bija manā komandā. Ar šo treneri jūtos ļoti komfortabli," treneru korpusu ieskicēja Ostapenko.

"Šosezon bija grūti atgūties no traumas, tomēr Vimbldonā sasniegtais jaukto dubultspēļu fināls, cerams, iedos pārliecību. Apstākļi šeit ir labi, uztaisīti ātri laukumi. Domāju, pirms nākošās sezonas būšu atguvusi savu pārliecību," skaidroja tenisiste.

"Starp Jūrmalas turnīru un "US Open" būs sacensības Toronto un Sinsinati, pēc kurām nedēļu gatavošos ASV atklātajam čempionātam. Pēc "US Open" sezonas kalendārā paredzēti divi turnīri - Ķīnā un Seulā. Pēc tam skatīsimies, vai būšu kvalificējusies kādam no sezonas noslēguma turnīriem," atzīmēja Ostapenko.