Sevastova "Baltic Open" sacensības turpinās ceturtdaļfinālā

Otrais mačs Jūrmalas kortos latvietei neiesākās tik veiksmīgi kā dienu iepriekš, jo pretiniece spēja nobreikot Sevastovu pie viņas pirmās serves, panākot 2-0. Turpinājumā latviete atbildēja ar to pašu, bet jau nākamajā geimā slovēniete vēlreiz lauza Sevastovas servi, panākot 3-1. Sestajā geimā, esot iedzinējos ar 1-4, Latvijas pirmā rakete spēlēja droši pie 30:15 saīsinot sitienu, kas padevās rezultatīvs, bet ar nākamo servi izdevās pietuvoties, panākot 2-4. Uzvaras gājienu Sevastova turpināja arī septītajā geimā, kad vairākkārt piespieda pretinieci kļūdīties, sasniedzot jau minimālu deficītu 3-4, bet nākamajā izspēlē pie savas serves, izdarot arī saīsināto sitienu, panākts 4-4.

Otrajā setā slovēniete jau pie pirmās iespējas gribēja lauzt Sevastovas servi, tomēr latviete to nosargāja, tāpat kā otro servi, kurā pretiniece ieguva vēl vienu breikbumbu. Lielisku aizsardzību Sevastova demonstrēja arī ceturtajā geimā, kad panāca 40:15, bet brīdi vēlāk jau lauza pretinieces servi, panākot cerīgo 3-1. Pie savas serves latviete izpildīja gan saīsināto sitienu, gan raidīja bumbiņu laukuma stūros, kas ļāva iegūt jau lielāku pārsvaru 4-1. Mača turpinājumā pie savas serves izdevās panākt 5-2, bet astotajā geimā jau otro reizi šajā setā izdevās lauzt pretinieces servi, precīzi sitot pa sāna līniju, kas ļāva panākt 6-2.

Trešajā setā abas spēlētājas visai ātri guva uzvaras pie savas serves, līdz Sevastova ceturtajā geimā piespieda pretinieci kļūdīties, panākot 3-1. Slovēniete gan nenokāra galvu un nākamajā izspēlē atbildēja ar to pašu - lauzta pretinieces serve, bet sestajā geimā ar precīziem sitieniem gar sāna līniju panāca neizšķirtu 3-3. Neapturama Jakupoviča bija arī septītajā geimā, kad ātri vien panāca 40:0, iegūstot trīs breikpunktus. No tiem divus Sevastova atspēlēja, bet trešais mēģinājums bija nesekmīgs, nonākot iedzinējos ar 3-4. Astotajā geimā Jakupoviča nebija apmierināta ar tiesneša pieņemto lēmumu, par to, ka bumbiņa bijusi autā, kas, visticamāk, ietekmēja viņas sniegumu turpmākajā izspēlē, jo ar ceturto breikpunktu latviete izlīdzināja rezultātu.