Ostapenko ar pārinieci Jūrmalas turnīra dubultspēļu pirmajā mačā izcīna uzvaru

Turnīra pirmais pāris Ostapenko (WTA 31.) un Voskobojeva (WTA 41.) ar 5-7, 6-0, 10:8 guva panākumu pār Diānu Marcinkēviču (WTA 247.) un Vivianu Heiseni (WTA 224.) no Vācijas.

Mača pirmie trīs seti noritēja bez lieliem pārsteigumiem, tomēr nākamajā Marcinkēviča ar pārinieci jau tika pie pirmā breikpunkta, kuru gan neizdevās realizēt, rezultātam kļūstot 2-2. Savukārt sestajā geimā pārāks izrādījās Latvijas/Vācijas pāris, kas spēja lauzt pretinieču servi, bet jau nākamajā izspēlē visai ātri tika panākts 5-2. Astotajā geimā Ostapenko pāris pārliecinoši guva uzvaru, bet jau nākamajā izdevās lauzt pretinieču servi, panākot 4-5. Latvijas/Kazahstānas pāris sākotnēji bija iedzinējos, bet drīz vien panāca neizšķirtu 40:40, pēc kura ar divām servēm jau palika viena punkta attālumā no neizšķirta setos.

Nākamajā geimā to arī izdevās panākt, bet vēl vienu vēlāk Marcinkēvičas pāris nosargāja savu servi, gūstot virsroku ar 6-5. Nākamais geims izrādījās izšķirošais, kurā Ostapenko pāris atkal pieļāvām kļūdas, īpaši svarīgākajos punktos, tādējādi nācās kapitulēt ar 5-7.

Līdz ar panākto neizšķirtu setos 1-1 tenisistes uzvarētāju noskaidroja supertaibreikā, kur pēc 14 izspēlētiem punktiem bija neizšķirts 7:7, bet turpinājumā veiksmīgāks bija Ostapenko duets, gūstot uzvaru ar 10:8. Līdz ar to abas tenisistes sacensības turpinās otrajā kārtā, kur būs jāspēkojas ar Krievijas pāri Anastasiju Potapovu (WTA 77.) no Janu Sizikovu (WTA 96.).

Latvietes pāriniece no Kazahstānas ir dubultspēļu lietpratēja, jo viņa šogad piecas reizes sasniegusi turnīru pusfinālus, bet vēl reizi piedalījās arī fināla mačā, ciešot zaudējumu. Tikmēr Ostapenko labākais sniegums dubultspēlēs bija Vimbldonā, kur jauktajā pārī kopā ar Zviedrijas tenisistu Robertu Lindstedu piedzīvots zaudējums finālā.

Savukārt iepriekš dubultspēļu turnīrā pirmo kārtu nepārvarēja Latvijas jaunā tenisiste Kamilla Bartone un viņa pāriniece no Krievijas Ksenija Aļešina. Pāris pamatsacensībās startēja ar organizatoru speciālo ielūgumu jeb "wild card" un pirmajā mačā ar 2-6, 1-6 piekāpās Ninai Stojanovičai no Horvātijas un Šāronai Fišmanei no Kanādas.