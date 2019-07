Mediķi neiesaka sauļoties. Ultravioletais starojums pacelsies līdz gada augstākajam līmenim

Prognozes liecina, ka no sestdienas līdz pirmdienai - mēneša karstākajās dienās - ultravioletais starojums varētu pakāpties vēl nedaudz augstāk. Tas tomēr atpaliks no iepriekšējos gados reģistrētā maksimuma. 2017. un 2016. gadā laikā ap saulgriežiem ultravioletās radiācijas indekss Rucavā paaugstinājās attiecīgi līdz 8,3 un 8,4 punktiem.

No saules īpaši jāizvairās dienas vidū - no plkst. 12 līdz 15. Bez aizsargkrēma vēlams sauļoties tikai no rīta vai pievakarē. Lielā karstumā mediķi neiesaka sauļoties, jo pastāv risks dabūt ne tikai saules, bet arī karstuma dūrienu.