"Nopietna tēma bildei ar dzimšanas dienas torti." Linda Leen 40 gadu jubilejā dalās pārdomās par savu vecumu

Savu dzimšanas dienu sagaidu ar pieaugošu vieglumu☺️ It kā es ieietu sev piederīgā fāzē, frekvencē. Pieņemu, ka tas skan savādi, bet tas sakņojas cik-sevi-atceros senā sajūtā, ka esmu dvēsele, kas te jau ir kādu laiku. Man vienmēr bijis svarīgāks saturs, sarunas, ideāli, mūžīgi meklēju visā jēgu, un mīļākie jautājumi ir- kā un kāpēc😆 Mūzikā mani interesē laikmeti, ko no mūsdienām šķir gadu desmiti un simti. Manī ir vēlme un vajadzība visu un ikkatru izprast, kopš padsmit gadiem domāju par to kā ir novecot, un, laižot klajā mūziku, vienmēr bijis svarīgi, lai sadzird tieši tekstu, būtību. Divdesmitgadīga skuķa pirmā albuma kontekstā ar šo uzdevumu jutos kā Donkihots. Šobrīd varu teikt, ka jūtos sadzirdēta, ja tā var teikt, mani “ņem par pilnu”. Nopietna tēma bildei ar dzimšanas dienas torti:), bet Sieviete un jaunības žilbinājums kombinācijā ar prātu, dziļumu un patiesām alkām pēc zināšanām un sava ceļa sabiedrībai, šķiet, ik pa laikam/gadsimtam ir bijis izaicinājums. Tad nu lai katram no mums pienāk savs ziedēšanas laiks, brīdis dzīves nogrieznī, kad būtība sinhronizējas ar izpausmi:) Lai priekpilni un mīļš paldies par sirsnīgajiem sveicieniem! p.s.paldies par atjautīgi uzkabinātām svecītēm XXXX 😂❤️