Plašākie satiksmes ierobežojumi šonedēļ Latvijā

Turpinās satiksmes organizācijas pārkārtojumi uz Vidzemes šosejas posmā no Garkalnes līdz Sēnītes mezglam. Uz brauktuvi Siguldas virzienā ir pārslēgti posmi no Garkalnes līdz Vangažiem un Vangažiem līdz Sēnītes mezglam. Arī pēc satiksmes pārslēgšanas uz Siguldas virziena brauktuvi tā ir organizēta pa vienai joslai katrā virzienā.

Uz reģionālajiem ceļiem visvairāk luksoforu posmu - seši - ir posmā no Ventspils līdz pagriezienam uz Zirām. Pie Pāvilostas to skaits ir sarucis līdz četriem. Abos būvdarbu posmos ir jārēķinās ar nepilnu stundu to izbraukšanai. Kurzemē garāks remontposms ir arī no Ēdoles līdz Jūrkalnei.