Gulbis jau otro nedēļu pakāpjas ATP rangā

Latvietis šonedēļ uzsāks dalību Meksikas pilsētā Loskabosā notiekošajā "ATP World Tour 250" sērijas turnīrā, kur pirmajā kārtā viņam būs jāspēkojas ar kvalifikācijas uzvarētāju. Tikmēr aizvadītajā nedēļā Gulbis Gštādes "ATP World Tour 250" sērijas turnīra pirmajā kārtā ar 5-7, 5-7 piekāpās Jirži Veselijam no Čehijas, kas viņam bija jau trešais zaudējums savstarpējās tikšanās reizēs.

Savukārt pirmais desmitnieks no aizvadītās nedēļas palicis teju nemainīgs, jo vietām atkal apmainījušies devītās un desmitās pozīcijas ieguvēji. Pagājušās nedēļas karjeras rekordu sasniegušais krievs Daniils Medevedevs atjaunotajā rangā zaudējis vienu vietu un pašlaik atrodas desmitajā pozīcijā, kamēr viņam pa priekšu aizgājis itālis Fabio Fonjīni. Zīmīgi, ka abi tenisisti šādu rokādi ATP rangā veica arī pirms nedēļas, kad Medevedevs ierindojās devītajā, bet itālis desmitajā vietā. Tiesa, abiem sportistiem ir vienāds punktu skaits - 2625 - savukārt Fonjīni šonedēļ jāaizstāv 250 ATP ranga punkti, kamēr Krievijas sportists var brīvi uzelpot.

Ierasti pirmais ATP rangā ir serbs Džokovičs (12 415), kurš par nedaudz vairāk nekā 4400 punktiem apsteidz Spānijas tenisistu Rafaelu Nadalu (7945). Trešais ir šveicietis Rodžers Federers (7460), bet Austrijas sportists Dominiks Tīms (4595) no labāko trijnieka aizvien atpaliek par nepilniem 3000 punktiem. Piektais ir vācietis Aleksandrs Zverevs (4415), labāko sešinieku noslēdz Stefanos Cicipas no Grieķijas (4045), bet septītais ir japānis Kei Nišikori (4040), kamēr Karens Kačanovs no Krievijas (2890) ir astotais.