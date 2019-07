JV politiķis: Rosinot celt akcīzes nodokli dīzeļdegvielai, jāatceras par solījumu šogad "ar nodokļiem nespēlēties"

Politiķa ieskatā diskusija par akcīzes nodokļa celšanu dīzeļdegvielai ir iespējama, taču ir jādomā par to, kad to darīt. "Bija solīts, ka ar nodokļiem mēs nespēlēsimies. Man ļoti gribētos, lai tiktu izpildīts solījums par nodokļu necelšanu," pauda deputāts.

Ministrijas vienmēr piedāvās risinājumus, lai būtu iespēja izdarīt kaut ko labu, un viens no šādiem risinājums ir akcīzes nodokļa ieviešana vai tā celšana. "Bet es būtu uzmanīgs, jo ir jāizsver šāda soļa plusi un mīnusi. Labāk sākumā izpētīt, nevis piedāvāt, lai neradītu lieku satraukumu. Nav pareizi vasarā vienkārši paziņot par šādu iespējamību, ņemot vērā, ka patlaban valdības un Saeimas darbā ir pārtraukums," sacīja Judins, uzsverot, ka ar šādu piedāvājumu varēja startēt pavasarī vai nogaidīt līdz rudenim.

Judins tāpat uzsvēra, ka jautājumā par akcīzes nodokļa dīzeļdegvielai celšanu noteikti jāskatās arī uz to, kāda nodokļu likme un cenas kaimiņvalstīs. Tāpat svarīgi ir ievērot zemnieku intereses, ņemot vērā dīzeļdegvielas izmantošanu lauksaimniecības tehniskai.

Jau ziņots, ka satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) iepriekš medijiem norādīja, ka autoceļu finansēšanai varētu celt akcīzes nodokli dīzeļdegvielai. "Neskrienot laikam pa priekšu, es domāju, ka viens no finansējuma avotiem varētu būt akcīzes nodokļa palielinājums dīzeļdegvielai. Par cik mēs ejam uz vairāk videi draudzīgāku sabiedrisko transportu un vispār transportu Latvijā, tas būtu, no vienas puses, sāpīgs risinājums, bet, no otras puses, tas dotu iespēju papildus finansēt ceļus," pauda satiksmes ministrs, piebilstot, jautājums vēl tiks apspriests kopā ar iecerēto nodokļu sistēmas reformu.