Anete Krasovska cietusi no hakeru uzbrukuma

View this post on Instagram

Minimālisms dizainā vienmēr piesaista manu uzmanību. Un šoreiz tās ir jaunās @danielwellington aproces un gredzeni, kurus var kombinēt kopā ar pulksteņiem. Līdz 30.jūnijam vari izmantot manu kodu ANETExDW un iegūsi 15% atlaidi pirkumiem. 🖤 #dwcompletethelook #rings #bracelets #minimalism #sadarbība