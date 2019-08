Pozitīvie atomi un Mēness frekvences. Zinātnieki komentē apgalvojumus par "strukturēto ūdeni"

"Redziet, bet vēlreiz. Šeit vienīgais, kas vajadzīgs šai firmai no strukturētā ūdens, lai būtu carte blanche, lai varētu rakstīt patvaļīgu dzeju par to, ka "mūsu ūdens ir labi strukturēts"," norāda Kaščejevs. "Es esmu ļoti negatīvi noskaņots pret produktu "Memory Water". Ja vien ir kripatiņa taisnības, ka tā atmiņa ūdenim ir, man ir bažas, ka viņš atceras visas slimības tajos cilvēkos, kuriem šis ūdens ir gājis cauri, visas toksiskās vielas, kas viņā kādreiz bija izšķīdinātas, un man ir milzīgs satraukums par to, ka Korotkova kunga Kirliāna fotokamera uzrāda šā ūdens lietotājam (pieņemsim, ka tā ir taisnība), paaugstinātu biolauka līmeni. Tas nozīmē, ka es dzīvoju ar pastiprinātu stresu un ātrāk novecoju. Es nevēlos tādu ūdeni dzert!

Rīgas Tehniskās universitātes Ūdens pētniecības zinātniskās laboratorijas vadītājs Tālis Juhna norāda, ka Latvijā ūdeni iegūst no pazemes avotiem: "Pirmām kārtām tas nozīmē, ka ūdens tek caur smiltīm. Līdz ar to tur ir notikusi jau kaut kāda turbulence. Otrs ir tad, kad tas ūdens tiek paņemts. Tur tas apgalvojums ir, ka ūdeņi tiek ķīmiski apstrādāti un līdz ar to zaudē savas īpašības. Un, starp citu, tur bija arī viens video (kas man liekas ļoti pareizi), kur minēja arī apstrādes metodiku, ko sauc par reverso osmozi, kad no ūdens izdala visus sāļus. Jā, tādu ūdeni dzert nav pareizi, jo ūdenī ir vielas, kā kalcijs, magnijs, kas organismam ir vajadzīgas. Bet vairums Latvijas ūdeņu, kas tiek Latvijā dzerti, pildīti ūdensapgādes sistēmā - to vairumu 99% staciju ņem no pazemes. Tos ņem dziļurbumos, tieši no tiem pašiem slāņiem."