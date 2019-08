Joks vai patiesība? Čeku loterijā reģistrēta kvīts par pirkumu miljons eiro vērtībā

VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme raidījumam norāda: "Atšķirībā no, piemēram, medicīnas čekiem, te ir ļoti liela daudzveidība. Mūsu programmas mākslīgais intelekts tik lielu skaitu neatpazīst. Viņš ir jāmāca! To čeku daudzums ir liels, esam bijuši ļoti liberāli uz kases aparāta reformu. Neesam unificējuši, tādēļ katrs uzņēmējs var izvēlēties kādu no sertificētajām sistēmām."