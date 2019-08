Pētniekiem izdevies radīt pirmo cilvēku-pērtiķu himeru

Louvels-Bedžs uzskata, ka šādi dzīvnieki neuzvestos kā cilvēki, ja tiem ļautu piedzimt, bet viņš neizslēdz iespēju, ka to uzvedība varētu būt atšķirīga no "normāliem" grauzējiem. Viņš norāda, ka svarīgs ir arī jautājums par dzīvnieku labsajūtu: "Ja jebkurš dzīvnieks piedzimtu ar kaut ko cilvēkam raksturīgu izskatā [..], es pieļauju, kaut gan no zinātnes skatupunkta tas būtu ļoti interesanti, cilvēkiem tas nepatiktu."