Radīts Černobiļas degvīns - pirmais tirgošanai paredzētais produkts no slēgtās zonas

"Šī ir pasaulē vienīgā pudele - man trīc rokas, to paceļot," saka profesors Džims Smits, ņemot rokās degvīna "Atomik" pudeli. Komanda pie projekta sāka strādāt, sākot slēgtajā zonā audzēt graudus, ko izmantot degvīna ražošanā.

Arī zinātnieki no Sauthemptonas universitātes degvīnā nav atklājuši radiāciju, kas kaut nedaudz pārsniegtu vēlamo robežu.

Viens no uzņēmuma "Chernobyl Spirit Company" dibinātājiem, doktors Genādijs Laptevs, kurš strādā Ukrainas Hidrometeoroloģijas institūtā Kijevā, norāda - "Atomik" degvīns ir apliecinājums tam, ka iespējams produktīvi izmantot Černobiļas atsvešināšanas zonas zemi.

"Mums nav zeme vienkārši jāpamet novārtā," uzsver Laptevs. "Varam to daudzveidīgi izmantot. Ir iespējams saražot produktus, kas pilnībā brīvi no radiācijas."

Viens no iemesliem, kāpēc zinātnieki izvēlējušies radīt tieši degvīnu, ir tāds, lai parādītu, ka no piesārņotajiem graudiem iespējams radīt tīru, destilētu produktu. Profesors Smits norāda, ka viņu mērķis nav bijis tikai radīt alkoholu ar unikālu izcelsmi, bet arī palīdzēt tiem, kas dzīvo netālu no slēgtās zonas.