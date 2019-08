Pedofilijā apsūdzētais ASV miljardieris cietumā izdarījis pašnāvību

66 gadus vecā Epsteina līķis tika atrasts ap 7.30 no rīta. Tiek uzskatīts, ka viņš pakārās.

Apsūdzības attiecas uz 2002. un 2005. gadā pastrādātiem noziegumiem. No pienācīga soda viņš reiz jau izbēga - 2008. gadā atzīstot vainu divos štata likumdošanas pārkāpumos saistībā ar prostitūciju un izciešot 13 mēnešu sodu, viņš izvairījās no prāvas federālajā tiesā. Epsteinam nācās reģistrēties kā dzimumnoziedzniekam un izmaksāt kompensācijas upuriem. Neskatoties uz to, viņš turpināja grozīties ASV sabiedrības augstajās aprindās.