PSRS laika elpa! Jaunieši Lietuvā izveido dzīvokli iedvesmojoties no seriāla "Černobiļa"

Pasirodė Ką žmonės jaučia? naujas epizodas @nebegeda Sultyse. Apie santykius ir kaip nekartoti senų klaidų. Kai susipažinau su Linu, buvau toks bembis, vos pastovintis ant kojų. Labai bijojau, kad jis, perklausęs mano laidas, niekada nebenorės su manimi draugauti. Juk ten mano tamsiausias gyvenimo etapas, nors ir subtiliai, bet toks viešas! Vienąkart važiuojant mašinoje ieškojau dainų jo Spotifyjuje ir pamačiau podcasts skiltį. Visos mano laidos, kaip aš ir bijojau, buvo perklausytos. Vakare sukaupusi drąsą paklausiau: žiūrėk, ką tu apie visą tai galvoji? O jis taip švelniai mane apkabino ir sakė: tai praeitis, mes kuriam savo, dabar ir čia. Abu daug visko iš senų santykių išmokom, tos sunkios patirtys - dovana ir šansas sąmoningai kurti MUS. Neleidžiu sau galvoti, kad tai nauja pradžia ir automatiškai viskas bus gerai. Bus visko. Nesukontroliuosiu, bet galiu pasimokyti! Eidama į jį ir mus pažadėjau sau niekuomet mūsų nelyginti su kitomis poromis, nuoširdžiai išmečiau iš galvos visus couple goals ir pasiraitojau rankoves - atėjo laikas išmokti atvirumo. Kaip jautiesi, taip sakai. Tai neįsivaizduojamai nelengva, atrodo, juk pasakius kaip yra, o ne bandant patikti ir įtikti tave gali atstumiti. Tegu ir atstumia! Kuo greičiau surasime žmones, kurie mus myli būtent tokius, kokie esame, tuo laimingesni būsime. O gyvenimas tik vienas. Tad aš nieko nebebandau, o tiesiog būnu, visa visa, kokia esu. Ir jokių scenarijų galvoje nekuriu, aišku, pasvajoju, bet nė viena iš tų svajonių nėra rėmai į kuriuos kitas žmogus turi įtilpti. Galiausiai - kolkas vienas kitam dovanojame visišką laisvę. Būti kartu reiškia palaikyti, o ne varžyti. Man ši laisvė planuoti ir daryti, kaip noriu ir pirma sau, yra laimingų santykių pagrindas. Na, o ryt ryte skrendu į Berlyną pasimėgaut šiuo miestu pati viena, o iš ten į Romą - mudu su @linasjustice sugalvojom nueit į pasimatymą ♥️ visus labai kviečiu pasiklausyti naujo epizodo apie santykius, o ši nuotrauka daryta Lino senelių bute, kai valgėm pieniškas dešreles ir sausainius su šokoladu. Kaip ir mūsų ryšyje, taip ir buityje nėra jokio pinteresto ar instagramos tobulybės. Man ši realybė daug daug labiau patinka - ji visiškai tikra!

A post shared by Rasa Jusionyte (@rasajusionyte) on May 22, 2019 at 12:12am PDT