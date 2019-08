"Apple" četrus gadus nenovērsta sistēmas kļūda atvieglo hakeru darbu un apdraud lietotāju datus

Drošības firma atklāja, ka no "iOS" iebūvētajām lietotnēm jebkuš var nozagt lietotāja datus un paroles, izmantojot nozares standarta "SQLite" datu bāzi.

"Šī funkcija tikai kādreiz tika uzskatīta par neaizsargātu programmu, kas pieļauj patvaļīgu "SQL" no neuzticama avota, un tāpēc tā tika attiecīgi mazināta, ne novērsta. Tomēr "SQLite" lietošana ir tik daudzpusīga, ka daudzos scenārijos mēs to joprojām varam iedarbināt."

"Apple" pārstāvji skaidro, ka "kļūda tika klasificēta par nesvarīgu, jo tika uzskatīts, ka to var izraisīt tikai nezināma lietojumprogramma, kas piekļūst datu bāzei, un slēgtā sistēmā, piemēram, "iOS" nav nezināmu lietotņu. Tomēr "Check Point" pētniekiem pēc tam izdevās uzticamai lietotnei [kontaktpersonu lietotnei] nosūtīt kodu."

Šī ir diez gan slikta uzraudzība no "Apple" puses ar potenciāli nopietnām sekām. Pagaidām gan hakeriem ir nepieciešama piekļuve atbloķētam "iPhone" vai "iPad", lai to izmantotu, taču tas var mainīties.

Galu galā tikai pagājušajā mēnesī "iMessage" tika atrasti seši trūkumi, kas ļāva hakeriem lasīt lietotāju failus no jebkuras vietas, un viena no kļūdām joprojām atklāta.

ASV informācijas tehnoloģiju gigants "Apple Inc." šogad otrajā ceturksnī turpinājis zaudēt savu viedtelefonu tirgus daļu, un Ķīnas konkurents "Oppo" to izspiedis no pasaulē trīs lielāko viedtālruņu tirgotāju saraksta, liecina tirgus analīzes uzņēmuma "IHS Markit" apkopotā informācija.