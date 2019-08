Gulbis saglabā vietu ATP rangā

Gulbis iepriekšējās trīs nedēļas rangā spēja pakāpties par dažām pozīcijām, tomēr pirms nedaudz vairāk nekā nedēļas neizdevās pārvarēt Monreālas ATP "Masters 1000" turnīra kvalifikācijas pirmo kārtu, līdz ar to viņš atrodams 124.pozīcijā.

Nelielas izmaiņas piemeklējušas vadošo desmitnieku. Pirmajā vietā aizvien ir serbs Novaks Džokovičs, kurš par nedaudz vairāk kā 4000 punktiem apsteidz Rafaelu Nadalu no Spānijas. Trešais ir šveicietis Rodžers Federers, tālāk seko Dominīks Tīms no Austrijas, bet par vietu pakāpušies japānis Kei Nišikori un Vācijas tenisists Aleksandrs Zverevs, kuri attiecīgi ieņem piekto un sesto pozīciju. Uz septīto vietu noslīdējis grieķis Stefans Cicips, aiz kura par pozīciju pakāpies Daniils Medvedevs, sasniedzot karjeras ranga rekordu. Labāko desmitnieku noslēdz krievs Karens Hačanovs un Fabio Foņīni no Itālijas, kurš pakāpies par vietu.