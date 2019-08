JRT pauž neizpratni par radušos konfliktu starp būvnieku un VNĪ

Hermanis žurnālistiem arī atgādināja, ka, pārvācoties uz jaunajām telpām, trupa bija paudusi to, ka remonts notiks ne tikai no ārpuses, bet arī iekšpuses. Viņš gan atzina, ka "iekšējais remonts" iet daudz ātrāk, uzsverot to, ka šo sezonu sākotnēji bija plānots atklāt vecajā adresē. Režisors atklāja, ka teātra trupa konfliktā atbalsta VNĪ.