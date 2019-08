Asinsizliešana Inčukalnā: pāridarītāji saņem bargus sodus par slepkavību un sadistisku līķa nobēdzināšanu

Sakropļoto ķermeni uzreiz policistiem uziet neizdevās, lai arī tas gulēja pāris metru attālumā no viņiem, brīdī kad kārtības sargi skaidrojās ar dzīvokļa saimniekiem par pārāk skaļu uzdzīvi.

Otrajā reizē policisti izsaukti, jo troksnis dzīvoklī turpinājies ar dubultu jaudu un no logiem it kā lidojušas mēbeles. Kamēr viens no policistiem runājies ar trokšņotājiem, otrs ieskatījies balkonā un ieraudzījis cilvēka roku.