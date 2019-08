Ievērojamākie satiksmes ierobežojumi galvaspilsētā darba nedēļas sākumā

Ierobežojumi attieksies uz 11. novembra krastmalas posmu no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī 11. novembra krastmalas paralēlo ielu posmā no Jaunielas līdz Poļu gātei, un Bīskapa gātē. Kustība būs slēgta arī velorikšām, elektromobiļiem un zirgu pajūgiem.

Šajā posmā būs aizliegta arī transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana.

Līdz plkst. 12 tiks organizēta divvirzienu satiksme arī Pils ielas posmā no Poļu gātes līdz Doma laukumam, un Doma laukuma posmā no Pils ielas līdz Jēkaba ielai.

Vienlaikus līdz plkst. 20 satiksme būs slēgta uz AB dambja.

Remontdarbu dēļ no šodienas līdz 20. augustam tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Krišjāņa Valdemāra ielā.

Ierobežojumi attieksies uz Valdemāra ielas posmu no Oskara Kalpaka bulvāra līdz Zirņu ielai.

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu, kuri atrodas attiecīgajā ielu posmā, transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma.

Darbu veikšanas laikā var tikt pārsniegts pieļaujamais trokšņa līmenis.

Pirmdien no plkst. 14 līdz plkst. 23 un otrdien, 20. augustā, no plkst. 7 līdz 20 transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana tiks liegta Teātra ielas abās pusēs, posmā no Aspazijas bulvāra līdz Vaļņu ielai.

Būtiskākie ierobežojumi gaidāmi rīt, 20. augustā. Šajā dienā no plkst. 6 līdz 9.30 būs aizliegts apstāties un stāvēt Aspazijas bulvāra kreisajā pusē, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Teātra ielu un Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labajā pusē, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Smilšu ielu.

No plkst. 7 līdz 10 apstāties un stāvēt nedrīkstēs Brīvības bulvāra labajā pusē, posmā no Raiņa bulvāra līdz Merķeļa ielai, bet no plkst. 7 līdz 10.45 - Brīvības bulvāra labajā pusē, posmā no Rīgas apgabaltiesas ēkas līdz Elizabetes ielai.

Tāpat rītdien no plkst. 13.50 līdz 14.10 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Pils laukuma un Muitas ielas krustojumā, Pils laukuma un Torņa ielas krustojumā (pie Latvijas Bankas), kā arī Pils laukuma un Krišjāņa Valdemāra ielas krustojumā.

20. augustā no plkst. 8.30 līdz 9.30 nepieciešamības gadījumā tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme un gājēju kustība Brīvības laukumā.