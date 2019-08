Gulbis saglabā vietu ATP rangā

Gulbis par spīti Vankūveras "Challenger" turnīra otrajā kārtā piedzīvotajam zaudējumam ar 3-6, 2-6 pret japāni Go Soedu (ATP 170.) jau otro nedēļu pēc kārtas rangā saglabājis 124.vietu.

Rangā vēl atrodami citi Latvijas sportisti - Jānis Podžus (ATP 1507.), kurš pakāpies par 282 vietām, Artūrs Lazdiņš (ATP 1528.), un Mārtiņš Rocēns (ATP 1571.), kurš veicis straujāko kāpumu no latviešiem - par 378 vietām.

Vadošajā desmitniekā pirmajā vietā joprojām ir serbs Novaks Džokovičs, kurš par nedaudz vairāk nekā 3500 punktiem apsteidz Rafaelu Nadalu no Spānijas. Trešais ir šveicietis Rodžers Federers, viņam seko Dominīks Tīms no Austrijas, bet labāko pieciniekā pirmoreiz karjerā pēc uzvaras Sinsinati ATP "Masters 1000" turnīrā iekārtojies krievs Daniils Medvedevs. Nemainīgi sestais ir Vācijas tenisists Aleksandrs Zverevs, bet par divām vietām atkāpies japānis Kei Nišikori, ieņemot septīto vietu. Par vietu lejup noslīdējis arī grieķis Stefans Cicips, kuram kā devītais seko krievs Karens Hačanovs un Roberto Bautista Aguts no Spānijas, kurš šonedēļ debitē labāko desmitniekā.