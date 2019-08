Arī Gulbis neturpina cīņu par "US Open" pamatturnīru

"US Open" kvalifikācijā tenisistiem jāpārvar trīs kārtas, lai iekļūtu pamatturnīrā.

Gulbis "US Open" spēlēja 12 reizi, bet vislabāk veicies pirmajā gadā (2007), kad izdevās aizspēlēties līdz astotdaļfinālam. Zīmīgi, ka šī bija tikai otrā reize, kad latvietis sacensības sāka no kvalifikācijas turnīra. Savukārt viņa pretiniekam šī bija debija "US Open" turnīrā.