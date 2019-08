Pensiju saņēmējiem ar kontu "Citadelē" nebūs jādodas uz "PNB bankas" filiāli garantētās atlīdzības saņemšanai

"PNB bankas" klienti - VSAA pensiju un pabalstu saņēmēji, kuriem jau ir bijis konts bankā "Citadele" vai kuri tādu atvēra vai atvērs laika posmā no 15. augusta līdz 22. augustam - dienai, kad tiks uzsākta garantētās atlīdzības izmaksa,- nav jādodas uz norādītajām "PNB bankas" filiālēm garantēto atlīdzību saņemšanai. Šiem klientiem garantētā atlīdzība līdz 100 000 eiro atbilstoši noguldījuma summai, sākot no 22. augusta tiks pārskaitīta automātiski uz viņu kontu bankā "Citadele".

Savukārt tām privātpersonām, kuras nav VSAA pensiju un pabalstu saņēmēji, bet laika posmā no 15. augusta līdz 22. augustam būs atvērušas kontu bankā "Citadele", sākot no 22. augusta būs jāiesniedz pieteikums bankas "Citadele" internetbankā vai norādītajās bankas "Citadele" filiālēs par garantētās atlīdzības saņemšanu uz jaunatvērto vai jebkuras citas finanšu iestādes kontu.

Ja līdz 22. augustam atverot kontu, privātpersona aizpildīja brīvas formas rīkojumu par garantētās atlīdzības saņemšanu uz savu kontu bankā "Citadele" un iesniedza to bankā "Citadele", tad atlīdzība tiks ieskaitīta jaunatvērtajā kontā, un privātpersonai papildus nekas nav jādara, lai saņemtu garantēto atlīdzību.

Tikmēr personām, kuras saņem no VSAA pabalstu vai pensiju un kurām nav konts bankā "Citadele", no 22. augusta jādodas uz noteiktām "PNB bankas" filiālēm, dokumentu parakstīšanai līdzi ņemot pasi vai ID karti. Personai tiks automātiski atvērts konts bankā "Citadele" un ieskaitīta garantētā atlīdzība. Turpat jāaizpilda iesniegums VSAA par turpmāko pabalstu vai pensiju saņemšanu bankā "Citadele" vai jāpaziņo VSAA par vēlmi to saņemt citas bankas kontā.