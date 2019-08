Video: Kā suns kļūst par policijas "darbinieku"

Video redzamas piecus mēnešus vecās Asras (pilnajā vārdā C-Arsa Oger Schloss) apmācības. Kucēns mācās katru dienu, un tas nozīmē arī iepazīties ar visu ko plašā pasaule piedāvā - vidi, skaņām, cilvēkiem, dzīvniekiem un visu citu, kas mums un viņai ikdienā ir visapkārt. Iemācīties ar to sadzīvot, nebaidīties, būt pārliecinātai par sevi un savām spējām. Kinoloģijas pasaulē to sauc par socializēšanu.

Ikdienas treniņos šobrīd galvenais uzsvars tiek likts uz sadarbības veicināšanu ar kinologu, un, protams, jau tiek mācīti paklausības elementi, kā piemēram sēdi, guli, atsaukšana, atbrīvošana u. c.

Arsai ar to visu šobrīd veicas gana labi. Papildus minētajām lietām, Arsa lēnām apgūst arī pēdu dzīšanu un cilvēka smaržas meklēšanu, kas pamatā arī būs viņas specializācija turpmākā darbā un dienestā!

Jaunieši, kas plāno mācīties VP koledžā, vai to jau dara, nereti uzdodot jautājumu - kā kļūt par kinologu? Lai to izdarītu, pirmkārt, ir jākļūst par policistu - tātad sekmīgi jāpabeidz mācības programmā "Policijas darbs". Kad tas ir izdarīts un ir brīva vakance kādā no kinoloģijas amatiem, var pretendēt kļūt par kinologu.