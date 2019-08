Iežmiegta aste un bēdīgas acis - no kurienes sunim rodas bailes un kā tam palīdzēt?

Bailes - kādi ir redzamākie simptomi?

Kinoloģe, kura ir specializējusies baiļu korekcijā, stāsta, ka bailīgu suni pazīt ir diezgan vienkārši - dzīvnieks izvairās no tieša kontakta ar cilvēkiem un citiem dzīvniekiem, dažādi izlokās, met kūkumu un pieplok pie zemes vai pieglauž ausis. Bailīgiem suņiem parasti dreb pakaļkājas, un dzīvnieks nolaiž asti, šādi aizsedzot savu vēderu.

Baiļu pārmākti suņi parasti nav diezin cik naski uz rotaļām, jo viņu bailes tiem neļauj atslābināties. Šādi mīluļi tāpat no rokām neņems ēdienu - tie pietuvosies cilvēkam tikai liela izsalkuma gadījumā.

Kāpēc suns baidās?

Viņa stāsta: lai iegūtu labu kucēnu metienu, svarīgi sekot līdzi, lai to vecāki, kā arī, ideālā gadījumā, vecvecāki būtu ar pārbaudītu psihi vai arī veiksmīgi izgājuši dresūru. Tātad pavairot vajadzētu suņus, kas ir spējīgi darboties arī dažādu ārēju kairinājumu klātbūtnē. Nevajadzētu pavairot suņus, kuriem ir kādas izteiktas bailes vai kuri izrāda dīvainu agresiju pret citiem dzīvniekiem vai cilvēkiem.

Viņa min pāris piemērus situācijām, kas šajā vecumā var būt traumatiskas: skaļi trokšņi, lielāka suņa uzbrukums, ļaundabīga attieksme no saimniekiem vai izolācija no cilvēkiem un citiem dzīvniekiem vai pat lidojums lidmašīnā. Suni, kurš ir ieguvis šādu traumu, nevar dresēt kā parastu mīluli, tam nepieciešams īpašs režīms.

"Jāņem vērā: ja suns ir ieguvis tādas bailes, no kurām savas dzīves laikā nevar tikt vaļā, tas norāda, ka viņam jau sākotnēji ir bijusi vāja nervu sistēma," stāsta eksperte.

Kā palīdzēt bailīgam sunim?

Jautāta par baiļu mazināšanu, Tatjana Basova min, ka daudz kas ir atkarīgs no tā, cik ļoti traumēts ir dzīvnieks, taču baiļu koriģēšana parasti esot smags un ilgs darbs. To, kādā stāvoklī atrodas suņa nervu sistēma, vislabāk varot novērtēt zinošs kinologs instruktors, vislabāk, ja tas ir speciālists, kurš strādā ar uzvedības problēmu korekciju.

Eksperte atklāj, ka "motivēšana ar rotaļām šādos gadījumos strādā ļoti reti, jo bailīgs dzīvnieks visbiežāk nevēlas veidot kontaktu. Labi strādā motivēšana ar ēdienu - šādos gadījumos suns saņem ēdienu tikai un vienīgi tad, kad pārvar savas bailes. Citādi suns saprot, ka viņam mājās ir gan barība, gan ūdens, un nejūt motivāciju iziet no savas komforta zonas. Sunim, kas baidās no ārtelpām, ēdienu un gardumus vajadzētu piedāvāt tikai pastaigas laikā, savukārt tādam, kas baidās no sabiedriskā transporta, ēdiens būtu jāpiedāvā tikai transportlīdzeklī."