Artūrs Kurucs karjeru turpinās "VEF Rīga" sastāvā

Kurucs bija viens no Latvijas izlases līderiem 2018. gada Eiropas čempionātā U-18 vecuma grupā, palīdzot izcīnīt sudraba godalgas. Caurmērā Kurucs guva 14,4 punktus, savāca 5,7 atlēkušās bumbas un atdeva 4,3 rezultatīvas piespēles.

"Esam ļoti priecīgi, ka Artūrs Kurucs ir pievienojies mūsu komandai," sacīja "VEF Rīga" galvenais treneris Jānis Gailītis. "Viņš ir viens no talantīgākajiem jaunās paaudzes spēlētājiem, kurš nāk no basketbola ģimenes. Kuruca situācija ir tāda, ka Eirolīgas komandā konkurence ir liela un iespējas spēlēt augstākajā līmenī ir diezgan ierobežotas, mēs redzējām variantu dot viņam iespēju spēlēt un būt lielai daļai no komandas, kas ir tieši tas, kas jaunam latviešu spēlētājam ir nepieciešams. Artūrs ir apveltīts ar ļoti augstu darba ētiku, ar lielu fanātismu pieiet basketbolam, viņš ir pilnībā gatavs pieaugušo līmenim un sezonas laikā noteikti tikai progresēs."