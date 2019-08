"Eco Baltia" padomes priekšsēdētājs: Atkritumu apsaimniekošanā Rīgā viennozīmīgi nepieciešama konkurence

Komentējot to, Tamužs skaidroja, ka arī pašlaik notiek atkritumu apsaimniekošanas konkursi, kuros konkurence ir ļoti asa - pat par dažu centu starpību atkritumu savākšanas tarifā.

"Turklāt cenas nav augstas. Tādēļ visu izšķir tas, cik labi tu spēj nopelnīt - cik efektīvi ir izveidoti atkritumu savākšanas maršruti, cik efektīva ir šķirošana, cik labi tu tiec galā ar lielgabarīta atkritumiem. Tās visas ir specifiskas lietas, un kas ir slikts no tā, ja pilsētā ir konkurence?" viņš teica.

Viņš piebilda, ka līdzšinējā konkurence nav palīdzējusi atkritumu šķirošanai, jo Rīgā ir vissliktākie rādītāji šajā ziņā no visām lielajām Latvijas pilsētām.

Viņaprāt, vaina visdrīzāk ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Rīgas domes neuzstājīgumā. "Ja uzņēmējam skaidri un gaiši pasaka, ka Rīgā tu drīksti strādāt, ja 30% no savāktajiem atkritumiem tiek sašķiroti un man ir kontrolieri, kuri to visu tiešām pārbaudīs, tad uzņēmējs saka: labi, tie ir jūsu noteikumi un mēs tā strādājam. Taču ja tā nav, tad lētāk iznāk maršrutu izbraukt ar vienu mašīnu, visu sagāzt tajā un atkritumu šķirošanas rūpnīcā pēc tam kaut ko "pamuļļāt". Tas iznāk lētāk un, ja par to maksā, tad kādēļ ne," viņš norādīja.