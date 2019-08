Ugunsgrēki Amazones lietus mežos sasnieguši rekordlielus apmērus

Inpe ziņojuši, ka laikaposmā no janvāra līdz augustam fiksēti 74 tūkstoši ugunsgrēku, kas ir lielākais fiksēto gadījumu skaits, kopš novērojumu sākšanas 2013. gadā. Kopš 15. augusta novēroti vairāk nekā deviņarpus tūkstoši ugunsgrēku, lielākoties Amazones reģionā.

Ugunsgrēki Amazones lietus mežos ir ierasta parādība gada sausajā laikā, tomēr daļu no tiem tīšām sāk, lai nelegāli atbrīvotu zemi no kokiem, un to varētu izmantot lopkopībai.