Ostapenko un Sevastova uzzinājušas savas pretinieces sezonas pēdējā "Grand Slam" turnīrā

Sevastova "US Open" turnīrā piedalīsies jau devīto reizi, bet vislabāk veicies pērn, kad pirmo reizi sasniegts pusfināls, kurā nācās kapitulēt Serēnai Viljamsai no ASV. Zīmīgi, ka abas tenisistes šogad kortā var tikties atkal, ja abām izdosies aizkļūt līdz astotdaļfinālam, kuru Latvijas sportiste spējusi sasniegt jau trīs gadus pēc kārtas.

Turnīrā ar pirmo numuru izlikta ranga līdere Naomi Osaka no Japānas, otrais piešķirts Francijas atklātā čempionāta uzvarētājai Ešlijai Bārtijai no Austrālijas, bet Karolīna Pliškova no Čehijas saņēmusi trešo numuru. Ar ceturto numuru izlikta rumāniete Simona Halepa, tālāk seko Jeļina Svitoļina no Ukrainas, čehiete Petra Kvitova, bet nīderlandiete Kiki Bertensa un pieredzējusī Viljamsa no ASV, izsētas attiecīgi ar septīto un astoto numuru.