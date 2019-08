Astrologi atklājuši trīs Zodiaka skaudīgākās zīmes

Skaudība ir nelāga sajūta, kas var cilvēku gandrīz vai "sadedzināt" no iekšienes. Cilvēki, kuri izjūt nepatīkamas sajūtas par citu veiksmi, galvenokārt nodara pāri paši sev, jo negatīvās emocijās pavada to laiku, kuru būtu bijis iespējams veltīt pašizaugsmei. Par to, kuras Zodiaka zīmes visbiežāk pārņem skaudība, vēsta portāls "Postimees".