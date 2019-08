Horvātijā atrasti trīs dīvaini antīki galvaskausi: katrs savā formā

Arheologi Horvātijā atraduši trīs visai dīvainus antīkus galvaskausus, no kuriem divi ir mākslīgi deformēti. Katrs no galvaskausiem ir savā formā, kas, iespējams, bija kā piederības zīme kādai kultūras grupai, rakstīts pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā "PLOS One".