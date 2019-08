Džokovičs sasniedz "US Open" trešo kārtu

Vēl no favorītiem planētas trešā rakete Rodžers Federers no Šveices zaudēja pirmo setu, bet ar 3-6, 6-2, 6-3, 6-4 apspēlēja bosnieti Damiru Džumhuru, kurš reitingā atrodams 99.pozīcijā.

Federers negaidīti apstājās Sinsinati turnīra otrajā cīņā, bet "US Open" pirmajos divos mačos uzvarējis vien četros setos.

Trešajā kārtā iesoļojis arī ranga septītais numurs Kei Nišikori no Japānas, kurš ar 6-2, 4-6, 6-3, 7-5 guva virsroku pār amerikāni Bredliju Klānu, kurš ir ranga 108.numurs.

Tikmēr traumas dēļ no turnīra izstājies reitinga 12.numurs Borna Čoričs no Horvātijas, līdz ar to viņa pretinieks, bulgārs Grigors Dimitrovs (ATP 78.) nākamajā kārtā iekļuva bez cīņas.