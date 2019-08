Osaka un Konta spēlēs "US Open" trešajā kārtā

Pie panākuma tika arī Konta (WTA 16.), kura ar 6-1, 6-0 sagrāva Margaritu Gasparjanu no Krievijas (WTA 61.).

Savukārt negaidītu neveiksmi otrajā kārtā piedzīvoja turnīra sestā rakete Petra Kvitova no Čehijas, kura ar rezultātu 4-6, 4-6 piekāpās vācietei Andreai Petkovičai (WTA 88.). Viņai trešajā kārtā būs jātiekas ar Elisu Mertensu no Beļģijas (WTA 26.), kas ar rezultātu 6-2, 6-2 uzvarēja Kristīnu Pliškovu no Čehijas (WTA 86.).