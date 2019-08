"Viņš nebija no tiem, kas gribētu nomirt, guļot gultā." Aiga Audera sieva velta sirsnīgus atvadu vārdus vīram

"Mēs nezinām, cik viņš ilgi peldēja pa jūru, izmests no laivas. Gribam domāt, ka ļoti ilgi nepeldēja. Bet to mēs nezinām. Un arī nekad neuzzināsim, jo nav jau, no kā uzzināt. Tās lietas, kuras mēs lasām, ir dažādu cilvēku minējumi un versijas. Tam nav nekādu pierādījumu. Izņemot to, ka viņš ir izmests no laivas.