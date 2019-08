Dedzināšanas uzbrukumā cietušais bezpajumtnieks slimnīcā atrodas ļoti smagā stāvoklī

Pēc viņa teiktā, bezpajumtniekam apdegusi puse no ķermeņa, turklāt apdegumi ir dziļi. Ārsts atzina, ka šādi plaši ķermeņa apdegumi ir cilvēka dzīvībai bīstami.

25.augustā īsi pēc pusnakts 1962.gadā dzimis bezpajumtnieks devies pārtikas un sadzīves mantu meklējumos Rīgā, Mežciema mikrorajonā. Netālu no degvielas uzpildes stacijas viņa ceļš krustojies ar trim alkohola reibumā esošiem jauniešiem.

Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka viens no jauniešiem viņam paprasījis cigaretes. Saņemot noraidošu atbildi, jaunietis uzlējis vīrietim virsū degošu šķidrumu, iespējams, benzīnu. Pēc tam otrs jaunietis aizdedzinājis sērkociņu un to sviedis cietušā vīrieša virzienā. Viņa apģērbs spēji uzliesmoja, pēc kā jaunieši aizbēga no notikuma vietas.