Video: RPP konfiscē kaķus no kādas "vācējas" dzīvokļa

FOTO: Ekrānuzņēmums no RPP video

Pirmdien, 26. augustā, plkst. 9.38 Rīgas pašvaldības policija (RPP) saņēma informāciju no kādas iedzīvotājas, kura pastāstīja par ieilgušu problēmu ar vienu no kaimiņiem. Norādītajā dzīvoklī, no kura nāk smaka, pastāvīgi neviens neuzturoties, taču tajā mitinoties vairāki bezpalīdzīgā stāvoklī atstāti kaķi, informē RPP sociālajā tīklā "Facebook".