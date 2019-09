Pretrunīgi līgumi un neesošas licences - raidījums veicis eksperimentu, strādājot taksistu un ēdinātāju "aplikāciju biznesa" vidē

Krietni labāka situācija ir ēdienu piegādātāja "Wolt" situācija. Žurnālistei neizdevās kļūt par kurjeru, jo atšķirībā no "Bolt", "Wolt" pieprasīja iesniegt visu nepieciešamo dokumentu kopijas, tai skaitā apliecinājumu, ka žurnālistei ir pašnodarbinātā statuss.

"Ir daļa cilvēku, kuri vēlas drošības sajūtu, vēlas būt droši par to, ka kaut ko nopelnīs. Tā iemesla dēļ mums apmēram desmit procenti ir "garantētās stundas". Taču realitātē kurjeri nopelna divas līdz trīs reizes vairāk nekā "garantēto stundu" laikā. Līdz ar to mums parasti tiek izņemtas tikai puse no piedāvātajām "garantētajām stundām"," skaidro uzņēmuma vadītāja Baltijas valstīs Līsa Ristala.