Brocēnu vidusskolas direktori par nelikumībām darbā atbrīvo no amata

Aģentūra LETA Augstākajā tiesā noskaidroja, ka Balode bija apsūdzēta par dokumentu viltošanu un to izmantošanu mantkārīgā nolūkā, kā arī krāpšanu nelielā apmērā.

Balode no amata atstādināta jau 17.aprīlī un no šodienas viņa ir atbrīvota no skolas direktores amata.