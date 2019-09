Foto: Latvijas prominences un slavenības apmeklē festivālu "Rīga Jūrmala"

Festivālā izskanēja divdesmit simfoniskās un kamermūzikas koncerti, kurus baudīja vairāk kā 16000 klausītāju no piecdesmit pasaules valstīm. Tālākie viesi uz Rīgu un Jūrmalu devās no Japānas, Argentīnas, Izraēlas, Meksikas, Taizemes, Austrālijas u.c. Festivāla norisi atspoguļoja vairāk kā 50 mediju pārstāvji no 13 pasaules valstīm.