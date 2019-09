Van Deika sāncenši cīņā par FIFA balvu - Mesi un Ronaldu

Gada labākā trenera balvu saņems kāds no Anglijas premjerlīgas pārstāvjiem - Jirgens Klops no UEFA Čempionu līgas uzvarētājas "Liverpool", Anglijas premjerlīgas čempiones Mančestras "City" vadītājs Žuzeps Gvardiola vai Čempionu līgas finālistes Totenhemas "Hotspur" stūrmanis Maurisio Početino.

Labākā vārtsarga balvai izvirzīti divi brazīlieši - Alisons no "Liverpool" un Edersons no Mančestras "City", kā arī vācietis Marks-Andrē ter Štēgens no "Barcelona".