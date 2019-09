Gulbis ATP rangā zaudējis divas pozīcijas

Gulbis pēdējo maču aizvadīja pirms trim nedēļām, kad "US Open" turnīra kvalifikācijā viņš ar rezultātu 2-6, 1-6 piekāpās japānim Josukem Vatanukem. Pēc šī zaudējuma latvietis nevienā turnīrā vairs nav piedalījies, līdz ar to zaudētas divas ranga vietas, ieņemot 125.pozīciju.

Pirmo trijnieku aizvien veido leģendārais trio - līderis Novaks Džokovičs no Serbijas, četrkārtējais "US Open" čempions spānis Rafaels Nadals un šveicietis Rodžers Federers. Jaunu ranga rekordu sasniedzis Nadala svētdienas pretinieks Daniils Medvedevs no Krievijas, kurš tikai šovasar debitēja labāko desmitniekā. Medvedevs samainījies vietām ar Dominiku Tīmu no Austrijas, kurš patlaban ir piektais, bet sesto pozīciju noturējis Vācijas tenisists Aleksandrs Zverevs. Otru vietu maiņu veikuši grieķis Stefans Cicipas un japānis Kei Nišikori - pirmais pakāpies uz septīto vietu, kamēr otrais noslīdējis uz astoto. Devīto vietu aizvien ieņem Karens Hačanovs no Krievijas, bet labāko desmitnieku noslēdz spānis Roverto Bautista-Aguts.