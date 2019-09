Agnese Zeltiņa sākusi aktīvi sportot

Mums visiem vajadzētu izveidot tādu dzīves ritmu, kurā ir sabalansēts darbs, veselīgs uzturs ,sportiskas aktivitātes un laiks atpūtai. Atzīšos, man tas nenākas viegli, bieži pie vainas nav slikta plānošana, bet pārāk īss diennakts stundu skaits🙈💪Aizvadītae pirmā nedēļa #fitbodyizaicinajums @agnese_fitbody.lv vadībā👌 Palikušas tikai 5, kuru laikā spriedze un darba intensitāte nemazināsies, jo @soulstonesbyagnesezeltina top jauna rotu kolekcija. Kādi ir bijuši Jūsu jaudīgākie izaicinājumi?😉Ar kādiem ierobežojumiem un regulāriem uzdevumiem saistīti?🍨

