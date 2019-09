Paziņota raidījuma "Māmiņu klubs" jaunā vadītāja

Un tas ir oficiāli! Esmu kļuvusi par raidijuma @maminuklubs jauno vadītāju. 🎊 Pievienošanās Māmiņu kluba ģimenei šajā dzīves posmā patiesi šķiet kā likumsakarība. Jauno lomu uztveru ļoti atbildīgi, bet ar patiesu prieku! Kā jau sacīju, man svarīgi, lai tiekamies ne tikai zilajos ekrānos ik svētdienas rītu, bet esam kopā arī sajūtās! Par jaunu sākumu 🎉🎉🎉

A post shared by Rūta Dvinska (@rutadvinska) on Sep 11, 2019 at 5:32am PDT