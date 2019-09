Ostapenko Džendžou "Premier" turnīra otrajā kārtā bezierunu zaudējums Sabaļenkai

Ostapenko (WTA 75.) ar rezultātu 1-6, 2-6 piekāpās Arinai Sabaļenkai no Baltkrievijas (WTA 13.), kura turnīrā izlikta ar ceturto numuru.

Latvijas tenisiste pirmajā setā piedzīvoja visai ātru zaudējumu. Pirmajā geimā izdevās lauzt pretinieces servi, tomēr izrādījās, ka šis arī bija vienīgais Ostapenko punkts šajā setā. Sabaļenka jau nākamajā geimā atbildēja ar to pašu (1-1), bet tālāk pie pretinieces serves regulāri spēja to lauzt. Ostapenko tikai piektajā geimā pietuvojās Sabaļenkai, panākot breika iespēju, bet realizēt to neizdevās, kamēr pretiniece vēlreiz atņēma Latvijas sportistei servi (5-1), bet pēc īsa brīža jau svinēju panākumu ar rezultātu 6-1.